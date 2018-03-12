سفارة الدولة تقيم حفلاً بمناسبة تدشين "حملة الشيخة فاطمة لعلاج المرأة والطفل"

الشارقة 24 – وام:

أقامت سفارة الدولة في الخرطوم حفل استقبال بمناسبة تدشين برامج حملة الشيخة فاطمة بنت مبارك الإنسانية العالمية لعلاج المرأة والطفل وبرنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع في السودان، وسط حضور دبلوماسي ورسمي وشعبي رفيع.

وكان سعادة حمد محمد الجنيبي سفير الدولة لدى السودان وأعضاء السفارة في استقبال ضيوف الحفل الذي حضره السيد أحمد محمد آدم مفوض العون الإنساني في السودان ووفد الاتحاد النسائي العام برئاسة المستشار محمد إبراهيم المنصوري مستشار الاتحاد والسيدة فاطمة المحرزي ومشرفي الحملة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في السودان يتقدمهم عميد السلك الدبلوماسي.

وأشاد سعادة السفير حمد الجنيبي بالحملة، مؤكداً أن "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية هي أم العرب ومبادراتها ومشاريعها تلامس الإنسانية ومواقفها النبيلة يسجلها التاريخ بأحرف من نور لأنها عنوان بارز على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" صاحب الإيمان العميق بنجدة البشرية ومساعدة المحتاجين والشرائح الضعيفة في مختلف المجتمعات.

واستعرض الوفد خلال الحفل مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك التي انطلقت في السودان لعلاج المرأة والطفل ضمن برنامج التطوع والتي تستهدف الوصول إلى المناطق الريفية وتسعى إلى ترسيخ ثقافة العمل الطوعي بين الأطباء، ضمن منظومة عربية عالمية عبر أكثر من 20 عيادة متنقلة ومستشفى ميداني لتقديم خدمات علاجية وتشخيصية مختصة بالمرأة والطفل باستخدام أجهزة حديثة وتقنية متطورة.

يشارك في الحملة أطباء متطوعون من عدد من الدول العربية كما تعمل الحملة من خلال منظومتها على تدريب الأطباء وتأهيلهم للعمل في العيادات المتحركة والمستشفيات الميدانية.

وأعلنت الحملة عن تخصيص أول جائزة للتطوع في علاج المرأة والطفل وسيتم تدشين الحملة بحضور السيدة وداد بابكر حرم الرئيس السوداني عمر حسن البشير وسفير الدولة لدى الخرطوم وعدد من كبار المسؤولين.