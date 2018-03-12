"مواصفات" توفر 6 أنواع من الوظائف الفنية والإدارية

الشارقة 24:

تعرض هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، 6 أنواع من الوظائف الفنية والإدارية خلال مشاركتها في فعاليات معرض الإمارات للوظائف، الذي تنطلق فعالياته، الثلاثاء، في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر 3 أيام، فيما بلغت نسبة التوطين الإجمالية في الهيئة 67% خلال العام الجاري.



واعتبر المهندس خلف خلف، مدير إدارة الخدمات المساندة بالإنابة، أن الدورة الجديدة من المعرض ستتيح المجال أمام الكفاءات الإدارية والفنية المواطنة لشغل وظائف مهمة في الهيئة، بين فئات فنية مثل اعتماد جهات تقييم المطابقة، والجودة، فضلاً عن الفئات الهندسية، ووظائف إدارية في التميز المؤسسي والموارد البشرية وغيرها.



وأكد أن مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة الحالية من المعرض تتميز بكونها تحمل تنوعاً في الاختصاصات والمهام الوظيفية، بصورة تضمن توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين في قطاعات تخصصية، حيث نسعى في الهيئة ضمن استراتيجية "مواصفات" 2017- 2021 إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معيار الجودة والكفاءة والشفافية من خلال توفير بيئة عمل داعمة.



وأضاف: بلغت نسبة التوطين في الوظائف الإدارية العليا والإشرافية في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 100%، إضافة إلى بلوغ نسبة التوطين في الوظائف الفنية نحو 60%، فيما وضعت الهيئة ضمن أولوياتها خلال الأعوام المقبلة مبدأ ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، بالصورة التي تضمن تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معيار الجودة والكفاءة والشفافية.



وتابع: سنعرض خلال فعاليات المعرض كذلك كتيبات ومطبوعات توعية بدور الهيئة وأهدافها في المجتمع، والخدمات التي تقدمها في القطاعات الاقتصادية والاستهلاكية والخدمية المختلفة، وقنوات تقديم هذه الخدمات، منوهاً بما حققته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" من نتائج ممتازة في ملف التوطين، وخطط تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية.