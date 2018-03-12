منصور بن زايد ووزير شؤون الرئاسة الأرميني يبحثان تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – وام:



التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مكتب سموه بقصر الرئاسة، الأحد، أرمين كيفوركيان وزير شؤون الرئاسة في جمهورية أرمينيا الذي يزور البلاد حالياً.



وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما يعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين الصديقين.



كما جرى بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء سعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.