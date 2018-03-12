عبد الله بن زايد يستقبل نائب رئيس وزراء تركمانستان

الشارقة 24 – وام:



استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الأحد، مقصد باباييف نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية تركمانستان، بحضور بردي نياز ميتاييف نائب وزير خارجية تركمانستان.



جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وتركمانستان وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة نائب رئيس وزراء تركمانستان، مشيراً سموه إلى أن هذه الزيارة تعكس حرص قيادتي البلدين على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.



من جانبه، أشاد نائب رئيس وزراء تركمانستان بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكداً حرص بلاده على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.



حضر اللقاء، سعادة السفير حسن عبد الله العضب سفير الدولة لدى تركمانستان.