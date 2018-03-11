هزاع بن طحنون يتفقد معسكر المنتخبات الوطنية المشاركة في الأولمبياد الخاص

الشارقة 24 – وام:



أشاد الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لكل أبنائها الرياضيين ورعايتهم، خصوصاً منهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وحرصها على دعم الموهوبين والمتميزين الذين حققوا انجازات ورفعوا راية الوطن في المحافل الدولية.



جاء ذلك، خلال زيارته مقر معسكر المنتخبات الوطنية المشاركة في دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص في نادي العين لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العين، تزامناً مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص بإمارة أبوظبي، ودعماً للمنتخبات الوطنية الخاصة بـذوي الإعاقة.



ونوه الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، بأن المشاركة النسائية في المنتخب تؤكد أن المرأة الإمارتية شريكة الرجل في التطور والنجاح الذي تشهده الدولة في كافة الميادين والمجلات.



كما حضر الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، يرافقه سعادة سعيد سيف النيادي جانباً من تدريبات المنتخبات الوطنية، وطالب خلالها بالتمثيل المشرف، مشدداً على أهمية هذا الحدث الإقليمي في إبراز إمكانيات منتخباتنا الوطنية في المنافسة على مثل هذا البطولات.