"شؤون أسر الشهداء" ينضم للبرنامج التطوعي للأولمبياد الخاص

الشارقة 24 – وام:



حضر الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء، اللقاء المشترك للإعلان عن مشاركة عدد من أسر الشهداء في البرنامج التطوعي للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، الذي نظمه أعضاء اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص مع أسر شهداء الإمارات الأبرار في واحة الكرامة بإشراف مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.



وتعكس هذه الخطوة، إيمان اللجنة العليا بأهمية دعم ورعاية هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع وحرص القيادة الرشيدة على العناية بأبناء أسر الشهداء والوقوف إلى جانبهم.



شارك في اللقاء، معالي محمد بن عبد الله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص الذي ألقى كلمة ثمن فيها الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود من قيادتنا الحكيمة لرعاية أبناء الشهداء الأبرار والعناية بهم عرفاناً من القيادة والمجتمع بكل مؤسساته وأطيافه بالتضحيات الجليلة التي قدموها من أجل رفعة وسمو الوطن.



كما أعرب عن اعتزازه بمشاركة أبناء الشهداء تطوعاً في إنجاح الفعاليات الوطنية والدولية وخاصة أكبر حدث إنساني رياضي تستضيفه الإمارات، مضيفاً "إننا جميعاً نتشرف بمشاركتهم وإننا على ثقة في أنها ستكون مشاركة داعمة ونوعية لإنجاح هذا الحدث الهام ".



وجاء تنظيم هذا الحدث للإعلان عن مشاركة عدد من أسر الشهداء في البرنامج التطوعي للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، والذي ينطلق بعد بضعة أيام في العديد من المجالات بما في ذلك خدمات الضيافة والاتصال والإعلام وتقنية المعلومات والعمليات التشغيلية وغيرها، وذلك تحت إدارة وإشراف نخبة من الخبراء والمهنيين في الأولمبياد الخاص بهدف تطوير مهاراتهم القيادية والمهنية والحياتية.



وألقت إيمان النقبي كلمة بالنيابة عن أسر الشهداء، توجهت فيها بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على ما تقدمه من رعاية ودعم، وإلى الأولمبياد الخاص على إتاحة الفرصة أمام أسر الشهداء للمشاركة في أكبر حدث رياضي إنساني تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي، وما ستوفره هذه المشاركة من خبرات ومهارات متميزة لهم.



من جانبه، عبر أحمد القبيسي في كلمة ألقاها بالنيابة عن ذوي الاحتياجات الخاصة عن سعادته بمشاركة أبناء الشهداء في دعم ألعاب الأولمبياد الخاص، كما توجه بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل وحرصها الدائم على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ليكونوا أفراداً منتجين وليساهموا في بناء المستقبل.



يشار إلى أن الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص ستقام خلال الفترة من 17 - 22 مارس ،2018 بمشاركة أكثر من 1000 رياضي من 31 دولة، يتنافسون في 16 رياضة.



وتعد الألعاب الإقليمية الحدث الرياضي التحضيري الأكبر قبل انطلاق دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها أبوظبي في 2019.