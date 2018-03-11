محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإيطالي يشهدان التوقيع على اتفاقيتين بين "أدنوك" و"إيني"

الشارقة 24 – وام:



شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و باولو جينتيلوني رئيس وزراء إيطاليا اليوم الأحد، في قصر الشاطئ مراسم توقيع اتفاقيتين تاريخيتين بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز، حصلت بموجبهما الأخيرة على حصة 10 بالمائة في امتياز "أم الشيف ونصر"، و5 بالمائة في امتياز "زاكوم السفلي"، وذلك في أول مشاركة لشركة إيطالية في امتيازات النفط والغاز في أبوظبي.



حضر مراسم التوقيع سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.



وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن علاقات الصداقة المتميزة والراسخة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية تأتي ضمن نهج الإمارات الثابت بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والمتمثل في بناء جسور التواصل والتعاون مع مختلف دول العالم بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في جهود التنمية والتطوير والتقدم في شتى المجالات والقطاعات، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع إيطاليا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.



من جانبه، قال معالي باولو جينتيلوني رئيس وزراء إيطاليا إن هاتين الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما اليوم بين "إيني" و"أدنوك" تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة، وأنها تعد خطوة مهمة في مسيرة تطور وترسيخ علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين.



وقدمت شركة "إيني" 2.1 مليار درهم "575 مليون دولار أميركي" رسم مشاركة في امتياز "أم الشيف ونصر" و1.1 مليار درهم "300 مليون دولار أميركي" رسم مشاركة في "امتياز زاكوم السفلي" الذين ستتولى إدارتهما "أدنوك البحرية" إحدى شركات مجموعة أدنوك نيابةً عن الشركاء الآخرين.



وقَع الاتفاقيتين معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية.



وحضر مراسم التوقيع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، و معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، و معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، و معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، و معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية وعدد من المسؤولين.



وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن هذه الخطوة تتماشى مع توجيهات قيادتنا الحكيمة باستقطاب شركاء لديهم القدرة والاستعداد لتعزيز القيمة والعائد الاقتصادي من عمليات أدنوك والقيام بدور مكمّل لخبراتنا وتوظيف التكنولوجيا المتطورة واستثمار رأس المال في مشاريع استراتيجية والمساهمة في وصول منتجاتنا إلى أسواق جديدة، مشيراً معاليه إلى أن الاتفاقيتان تؤكدان ثقة الأسواق الدولية بخطط أدنوك بعيدة المدى للنمو ومدى استقرار وجاذبية البيئة الاستثمارية في دولة الامارات وتدعمان كذلك برنامج مبادرات أدنوك لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية.



وأضاف معاليه، ان التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين بمن فيهم "إيني" يسهم في تسريع وتيرة النمو والتطور وزيادة العائد الاقتصادي لدولة الامارات، من خلال الاستفادة من مجالات التكامل بين مختلف جوانب أعمالنا في الاستكشاف والتطوير والإنتاج، تماشياً مع النقلة النوعية التي نعمل على تحقيقها والتي تستند إلى الركائز الصلبة التي تقوم عليها أدنوك.



من جانبه، قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني": تلتزم "إيني" بتوظيف خبراتها لتطوير موارد النفط والغاز وفقاً لأعلى المعايير العالمية وبدء الإنتاج منها علاوة على الاستفادة من الخبرات والقدرات التكنولوجية للشركة في دعم أهداف أدنوك لزيادة طاقتها الإنتاجية وفقاً لأفضل الطرق من حيث الجدوى الاقتصادية وضمان الإدارة الفعالة للأصول واستدامة معدلات الانتاج من خلال تطبيق برامج تعزيز استخلاص النفط بتكاليف تنافسية.



وأضاف: نحن في "إيني" واثقون بأن تعزيز التعاون مع أدنوك في مجال التكرير والبتروكيماويات سيسهِم في خلق المزيد من مجالات التكامل بين أعمال الطرفين، ويحقق منافع إضافية متبادلة من الاستثمارات والموارد ويعزز تبادل الخبرة والمعرفة ويحقق قيمة مضافة من أصول أدنوك في مجال عمليات التكرير.



ويمثل امتيازي "أم الشيف ونصر" و"زاكوم السفلي"، إضافة إلى مناطق امتياز "صرب" و"أم اللولو" جزءاً من الامتياز البحري الذي كانت تديره سابقاً شركة "أدما العاملة" والذي قامت أدنوك بتقسيمه إلى ثلاث مناطق امتياز منفصلة، بهدف زيادة العائد الاقتصادي وتنويع وتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية وتعزيز تبادل الخبرات الفنية ووصول منتجاتها إلى أسواق جديدة.