افتتاح مشروع توسعة ميناء حولاف في سوقطرى

الشارقة 24 – وام:



دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ميناء حولاف في محافظة سوقطرى اليمنية بعد الانتهاء من المشاريع التطويرية به، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المؤسسة.



ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع، الذي أفتتح في حفل كبير حضره وفد من مؤسسة خليفة الإنسانية ومحافظ سوقطرى أحمد عبد الله السقطري وجمهور كبير بشكل كبير في تنشيط التجارة الملاحية في المحافظة، كونه المنفذ البحري الوحيد لها ويتم من خلاله جلب كل احتياجات الأرخبيل عبر السفن الخشبية.



ومن شأن التوسعة الحالية أن تعمل على تخفيف الأعباء عن السفن نتيجة التأخير في تفريغ حمولتها واستقبال البواخر بأحجامها المختلفة.



وأكد مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة الإنسانية، أنه بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة فإن المؤسسة تنفذ العديد من المشاريع التنموية في أرخبيل سوقطرى في أهم قطاع حيوي وهو مطار وميناء حولاف، موضحاً أنه تم الانتهاء من مشروع توسعة ميناء حولاف في مدة تتجاوز السنة بقليل وهذا بحد ذاته إنجاز في زمن قياسي.



تضمن المشروع توسعة الميناء برصيف يبلغ 110 مترات، إضافة إلى تسويره وإنارته وتعبيده بشكل كامل مع إضافة منطقة للتفريغ والتحميل، إلى جانب تدشين العمل في الرافعة المتحركة بقوة 100 طن.



على صعيد متصل، أعلن عن افتتاح إدارتي الميناء وجماركه بعد صيانته وتأهيله، ومن شأنه أن يسهم في إطلاق خطة عمل جديدة للميناء تعزز من نشاطه الملاحي من خلال إيجاد مساحة خارج الرصيف لفرز البضائع وتسليمها.



من جهته، أكد محافظ سوقطرى أن المشاريع التطويرية التي تم افتتاحها بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالميناء ستعمل على نقل ميناء المحافظة إلى وضعية أفضل ليستقبل مختلف البواخر بمختلف أحجامها وهو ما كان حلما في الفترة السابقة، كما يمكن رسو عدة سفن في الوقت نفسه عكس ما عليه سابقاً والتي تتمثل في رسو سفينة واحدة فقط مما يسبب ازدحاماً وتأخراً في عملية تفريغ البضائع.



وأشار السوقطري إلى أن الميناء يعتبر شرياناً أساسياً للمحافظة وبوابة تنميتها وهو محور اهتمام دائم من قبل الجميع، وثمن جهود دولة الإمارات بشكل عام ومؤسسة خليفة الإنسانية بشكل خاص على دعمهما السخي للمحافظة وأبنائها في مختلف الجوانب الخدمية والحيوية والتي عززت من مستوى البنية التحتية للمحافظة.