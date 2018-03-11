منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس وزراء تركمانستان

الشارقة 24 – وام:



التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في مكتب سموه بقصر الرئاسة اليوم الأحد، مقصد باييف نائب رئيس وزراء تركمانستان لشؤون النفط والغاز والوفد المرافق له.



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتركمانستان وبحث عدد من الموضوعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، لاسيما في مجالات النفط والغاز والمنتجات النفطية والطاقة المتجددة بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.



حضر اللقاء، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وسعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.