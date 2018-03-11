"الهلال" يوزع مساعدات غذائية على المحتاجين بمديرية تريم حضرموت

خلال توزيع المساعدات على أهالي مديرية تريم حضرموت

الشارقة 24 – وام:



استشعاراً للواجب الإنساني في مساعدة الأشقاء اليمنيين، تزامناً مع "عام زايد"، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الأحد، دفعات جديدة من المساعدات الغذائية اليومية على مئات الأسر من المتضررين والمحتاجين في منطقة السويم بمديرية تريم في وادي حضرموت، وذلك تواصلاً لمشروعها الإغاثي لسكان محافظة حضرموت للتخفيف من معاناة المحتاجين وتحسين الظروف المعيشية، وضمن جهودها لسد الفجوة الغذائية في المحافظات اليمنية.



وأعرب عدد من المستفيدين من مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي في وادي حضرموت، عن سعادتهم بما تقدمه لهم الهيئة من قوافل إغاثية عبر مئات الفرق المنتشرة في معظم مناطق ومديريات حضرموت حتى وصلت إلى المناطق النائية المكتظة بالألم والوجع الإنساني.



وأشادوا بدور دولة الإمارات وجهودها المبذولة في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء حضرموت خصوصاً والشعب اليمني عموماً، منوهين إلى ما يعانونه من ضيق في الحياة نتيجة للأزمات المتراكمة.



من جهته، أكد عبد العزيز الجابري، ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة مستمرة في تحسين الحياة المعيشية للسكان، وتوفير متطلبات المرحلة من خدمات ومشروعات حيوية، مشدداً على حرص الهيئة على تحقيق أوسع انتشار للمساعدات الإغاثية لتغطي الحالات المستحقة للمساعدة الإنسانية.