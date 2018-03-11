محمد بن زايد يطلع على مشاريع تطوير تجربة المتعاملين في بلدية أبوظبي

محمد بن زايد آل نهيان خلال جولته التفقدية في بلدية مدينة أبوظبي

الشارقة 24 – وام:



قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بجولة تفقدية في بلدية مدينة أبوظبي.



واطلع سموه خلال هذه الزيارة، على مستجدات سير العمل في عدد من المشاريع والمبادرات التطويرية، منها سياسة خدمة العملاء وإسعادهم وتطورات مشروع التحول الرقمي في دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وذلك ضمن منصة رقمية تفاعلية تشمل جميع الخدمات.



واستهل سموه جولته بتفقد مكاتب خدمة المتعاملين والاطلاع على مجموعة الخدمات المقدمة للجمهور، والتي تشمل معاملات الأراضي والعقارات والخدمات المجتمعية، وتعرف على إجراءات تراخيص البناء والأنظمة الحديثة التي تم إطلاقها مؤخراً وتهدف إلى تسهيل وتسريع رحلة العميل.



وقدم سعادة سيف بدر القبيسي، مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، عرضاً توضيحياً لسموه عن مختلف أنشطة ومشاريع الدائرة التي تضمنت استراتيجية التحول الرقمي والنضج المؤسسي ومشاريع البنية التحتية وأصول البلدية.



وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن آفاق العمل المؤسسي في بلدية أبوظبي وتطوره جزء مهم من رؤيتنا المستقبلية للمدينة نوظف من خلالها الإمكانات لتحقيق خدمات مستدامة لضمان النوعية والجودة، بما يلبي حاجات المجتمع ورفاهيته ويواكب تطلعاته لتشكل بمجملها رافداً لتعزيز مستقبل الإمارة اجتماعياً واقتصادياً وتنموياً وسياحياً.



وخلال جولته وحديثه مع المسؤولين، وجه سموه بمضاعفة العمل ومواصلة التطوير الدائم للخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وبما يستبق توقعات العملاء، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد منظومة خدمية مواكبة لعجلة التطور التي تشهدها بلادنا في شتى مناحي الحياة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.



كما وجه سموه، بالانتهاء من مشروع التحول الرقمي الكامل لخدمات المراجعين للبلدية قبل نهاية 2018، والإسراع في انشاء قسم شكاوى المراجعين بما يضمن إتاحة الفرصة لتحسين وتطوير الخدمات بناء على أفكار ومقترحات وتجربة العملاء.



وأمر سموه بالتواصل مع القطاع الاستثماري الخاص لمناقشة خصخصة واستثمار وتشغيل مرافق البلدية الحالية وتطويرها تجارياً، بجانب المشاريع المستقبلية سعياً إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة ومفضلة للجميع.



وأمر سموه أيضاً بتطوير سياسات قطاع الإنشاء والاستشارات العمرانية خلال 3 أشهر، بما يضمن وضع تصنيف فني ومعايير للعمل لجميع الجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي لإمارة ابوظبي.



ووجه سموه كذلك بالانتهاء من إنشاء مسار للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات خلال الشهرين القادمين، بالإضافة إلى تطوير مناطق شاطئية وخدمات عامة لزيادة المساحات والأنشطة الترفيهية للمقيمين، إلى جانب اعتماد سياسة الاستراحات البحرية والبرية الموسمية لتوفير خيارات سياحية أكثر تنظيماً ومحافظة على البيئة في مختلف مناطق أبوظبي.



من جهته، ثمن معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، دعم القيادة الحكيمة لتحقيق هدف إسعاد المجتمع وذلك من خلال التركيز على مشاريع الابتكار الرقمي وتوظيف أدواته.