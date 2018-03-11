محمد بن زايد يزور الشاعر اليمني فضل صالح في مستشفى برجيل

محمد بن زايد آل نهيان لدى زيارته الشاعر والفنان الشعبي اليمني فضل محمود صالح

الشارقة 24 – وام:



قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة الشاعر والفنان الشعبي اليمني فضل محمود صالح الذي يتلقى العلاج والرعاية الطبية في مستشفى برجيل بأبوظبي.



واطمأن سموه، خلال حديثه مع الفنان اليمني على صحته وسير علاجه، متمنياً له الشفاء العاجل.



من جانبه، أعرب الشاعر والفنان الشعبي اليمني عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه الزيارة الكريمة، معرباً عن اعتزازه بالمواقف النبيلة والتضحيات العظيمة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمساندة الشعب اليمني الشقيق في سبيل عودة الشرعية والأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن.



رافق سموه، خلال الزيارة سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي، وسعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر وعدد من المسؤولين.