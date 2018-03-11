نهيان بن مبارك يفتتح معرض "عطايا 2018 "

الشارقة 24 – وام:

دشن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، اليوم الأحد، فعاليات الدورة السابعة لمعرض "عطايا 2018"، وذلك في أرض الاحتفالات مقابل قصر المشرف.

ويقام المعرض تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا.

ويخصص ريع المعرض الذي يستمر حتى 15 مارس الجاري لإنشاء مشاريع تنموية وتأهيل البنية التحتية في قرية "دالي كبمة" في موريتانيا الشقيقة، حيث يتم إنشاء مساكن للأسر الفقيرة ومدارس ومركز طبي لأمراض العيون خاصةً وأن نصف سكان القرية يعانون من العمى الوراثي، لذلك جاءت مبادرة عطايا هذا العام للمساهمة في تخفيف معاناة الأشقاء في موريتانيا.

وتفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يرافقه الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وسعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، وعدد من المسؤولين في الهيئة والحضور أجنحة المعرض.