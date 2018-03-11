"الوزاري للتنمية" يعتمد 15 مارس من كل عام يوماً للطفل الإماراتي

الشارقة 24 – وام:

اعتمد "المجلس الوزاري للتنمية" خلال اجتماعه الأحد، بقصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس المجلس، يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بـ "يوم الطفل الإماراتي"، والذي يأتي بالتزامن مع اعتماد قانون وديمة للطفل في 15 مارس 2016.

ويأتي ذلك تأكيداً على رؤية الدولة وحرصها على تنشئة أجيال المستقبل، وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنشئتهم التنشئة السليمة، التي تؤهلهم ليكونوا أفراداً صالحين وفعالين في المجتمع، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والوصول لمئويتها 2071.