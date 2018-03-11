برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع يشيد بالدور الفعال للمرأة الإماراتية

الشارقة 24 - وام:

أكد برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع الذي دشنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في سبيل تمكين المرأة وتهيئة البيئة الداعمة لها، وتوفير المقومات كافة التي تمكنها من الاضطلاع بدورها المهم في الوطن.

ويشير البرنامج إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مختلف المجالات خصوصاً في مجال العمل التطوعي والإنساني محلياً وعالمياً، حتى غدت نموذجاً مميزاً يحتذى، ورائدة من رواد العمل الإنساني تسهم بشكل فاعل في تبني مبادرات مبتكرة لخدمة الإنسانية.

وأشاد برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع، في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، بما توليه القيادة الرشيدة من أهمية لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها في جميع الميادين خصوصاً في المجال الإنساني والتطوعي، مؤكداً أن الإنجازات التي تحققت للمرأة الإماراتية جاءت بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إيماناً منهم بما قامت به المرأة في دعم مسيرة التقدم والازدهار.

وثمن النهج الذي أسس له المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والذي كان له الدور الأساسي في دعم المرأة وإشراكها في جميع القطاعات وجعلها شريكاً بجانب الرجل في عملية بناء الدولة ضمن مشروعه الرائد والطموح لبناء الوطن والإنسان.

وأشاد التقرير بالدور الرئيسي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك فيما حظيت به المرأة الإماراتية من دعم وتوجيه، والارتقاء بمكانتها في جميع المجالات خصوصاً الإنسانية والتطوعية، وتبنيها العديد من المبادرات الإنسانية المحلية والعالمية التي أسهمت بشكل فاعل في التخفيف من معاناة الفئات المعوزة في مختلف دول العالم.