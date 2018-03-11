حامد بن زايد يلتقي رئيس الوزراء الهندي

الشارقة 24 – وام:

بحث سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، مع معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الهندي، لسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له الأحد، في قصر الرئاسة الهندي "رشتراباتي" على هامش انعقاد المؤتمر التأسيسي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية في نيودلهي.

ورحب معالي ناريندرا مودي بزيارة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إلى نيودلهي، معرباً عن تمنياته بأن تسهم هذه الزيارة في دعم علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، مشيداً بدور دولة الإمارات الفاعل في دعم المشاريع والبرامج الخاصة بالطاقة النظيفة والمستدامة.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند، وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من تعاون استراتيجي، وصداقة تاريخية متميزة.