"الهلال" يغيث سكان مديرية المحفد بمحافظة أبين

الشارقة 24 – وام:

تزامناً مع الحملة الأمنية التي أطلقتها قوات الحزام الأمني ضد عناصر الإرهاب في مديرية المحفد، بمحافظة أبين ، سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الأحد، قافلة مساعدات إنسانية لسكان المحفد، ووزعت الهيئة المساعدات الإغاثية على السكان في وادي حمارا، الذي تجري فيه الحملة الأمنية.

وأعرب أهالي مديرية المحفد، من مواطنين وشخصيات اجتماعية، عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على وقوفها إلى جانبهم في تطهير المنطقة من عناصر الإرهاب وكذلك دعمهم بالمواد الغذائية التي يحتاجونها.

من جانبه أشاد عبد اللطيف السيد قائد الحزام الأمني في محافظة أبين، بدعم دولة الإمارات لمحافظة أبين في المجالين الأمني والإنساني.