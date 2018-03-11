وزير تطوير البنية التحتية يستعرض نتائج "المسرعات الحكومية"

الشارقة 24:

زار معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، مقر المسرعات الحكومية في أبراج الإمارات بإمارة دبي، للوقوف على ما تم إنجازه في مؤشر نظام البيانات المكانية الوطنية، والذي تقوده الوزارة باعتبارها المظلة الاتحادية للبنية التحتية، وبالتعاون والتنسيق مع فرق عمل دوائر التخطيط والبلديات في الحكومات المحلية من خلال العمل على بناء قاعدة بيانات موحدة واستعراضها في خريطة تفاعلية لدعم عملية اتخاذ القرار خلال 100 يوم.

واطلع معاليه على المقترحات والحلول المبتكرة التي قدمها ونفذها أعضاء فريق المسرعات الحكومية، والنتائج التي تم تحقيقها خلال أول ثمانية وثلاثين يوماً من التحدي الذي يتواصل على مدى مئة يوم، إضافة الى النموذج الرقمي المبدئي للمشروع.

وأثنى معاليه على تناغم وتكامل فريق المسرعات الحكومية، الذي أعطى فرصة للموظفين لاستخدام مهاراتهم وقدراتهم لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات، لتجاوز العوائق، الأمر الذي انعكس على تحقيق مستويات متقدمة في إنجاز النظام، وتحقيق نتائج سريعة وملموسة.

كما وجه معاليه بضرورة سرعة الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق الهدف وفق الجدول والبرامج الزمنية، وضمان استدامة النتائج المحققة.



من جهته، قدم المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس فريق المسرعات الحكومية المعني بمحور المخطط الشمولي، عرضاً تفصيلياً تطرق خلاله إلى مدى الاستفادة من مخرجات جمع البيانات في المرحلة الحالية، بهدف عرضها في منصة مشتركة تضم الجهات المعنية على مستوى الدولة، والتي ستمثل أساساً للمضي قدماً في تنفيذ مشروع المخطط الشمولي للبنية التحتية بالدولة.