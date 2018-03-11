"الهلال الأحمر" يطلق من عدن برنامج المتطوعين للخدمة المجتمعية

الشارقة 24 – وام:

أطلق فريق "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، فعاليات "برنامج المتطوعين للخدمة المجتمعية" وذلك لأول مرة في المحافظات اليمنية.

شملت الفعاليات عقد اجتماع مع المتطوعين الذين توافدوا من أجل المشاركة في البرنامج الذي يهدف إلى تنمية روح التطوع في نفوس المشاركين والعمل من أجل المساهمة في تنمية مجتمعهم وخدمته في ظل الظروف التي يعيشها اليمن منذ انقلاب ميلشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية وما نجم عن ذلك من مآسٍ تحتاج إلى جهد الجميع من أجل التخلص من آثارها والمضي قدماً على طريق الأمل مفعمين بروح البذل والعطاء وتقديم كل جهد ممكن من أجل وطنهم وأهليهم.

وتضمنت الفعاليات أيضاً محاضرة تعريفية ببرنامج المتطوعين الذي يجري تنظيمه حسب الأنظمة المعتمدة دولياً في هذا الشأن حضرها 19 شاباً وفتاة من الراغبين بالمشاركة في هذا المجال الجديد على واقعهم.

يأتي تنظيم برنامج "المتطوعين للخدمة المجتمعية" من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لخبراتها السابقة وباعها الطويل في مجال التطوع والخدمة المجتمعية والإنسانية على الساحات المحلية والإقليمية والدولية وأياديها البيضاء التي تركت آثارها الطيبة في كل مكان امتدت إليه زارعة الخير والأمل.

وقال المهندس جمعة عبد الله المزروعي رئيس فريق الهلال الأحمر في عدن إن هذا البرنامج يأتي ضمن نظرة الهيئة الشاملة في التعامل مع الواقع اليمني وتهيئة جيل من المتطوعين الراغبين في مساعدة ووطنهم وذويهم من أجل عودة الحياة الطبيعية للمحافظات اليمنية انطلاقاً من محافظة عدن.

ولفت إلى أن هذه المهمة الإنسانية التي يجري تأهيل المشاركين في البرنامج لها تأتي في صلب عمل الهلال الأحمر الإماراتي وغرس روح التطوع والبذل.

من جانبهم عبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإفساح المجال أمامهم من أجل خدمة وطنهم عبر هذا البرنامج التطوعي والمساهمة في مساعدة أهليهم وسكان تلك المحافظات لينهضوا من جديد من أجل حياة أفضل.