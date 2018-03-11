ولي عهد عجمان يحضر أفراح الغفلي

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مساء السبت، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة سعيد سلطان بن غليطة الغفلي بمناسبة زفاف نجلها محمد إلى كريمة خليفة علي بن هلال الغفلي، وذلك في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمنطقة الحميدية في مدينة عجمان.

حضر حفل الاستقبال إلى جانب سموه، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ سعيد بن راشد النعيمي والشيخ صقر بن راشد النعيمي إلى جانب الوجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمحلية والمدعوين وكبار المسؤولين.

وقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي التهاني إلى عائلة آل الغفلي، وتلقى سموه جانباً من التهاني من الحاضرين.



وأعرب أهل العروسين والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسموه على مشاركته لأفراحهم، مقدرين حرصه على الالتقاء والتواصل مع أفراح المواطنين داعين له بدوام الصحة وطول العمر.

وقدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج الشعبية والعروض الفنية المتنوعة من وحي التراث الإماراتي.