أكاديمية الإمارات الدبلوماسية تخرج 4 دبلوماسيين من برنامج السفراء الجدد

الشارقة 24 – وام:

احتفلت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية "المركز الأكاديمي الرائد في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية في الدولة"، بتخريج 4 دبلوماسيين استكملوا متطلبات برنامج السفراء الجدد، ليصل بذلك العدد الإجمالي لخريجي البرنامج إلى 22 دبلوماسياً.

ويهدف البرنامج الذي تم تصميمه بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى تعزيز المعرفة والمهارات الدبلوماسية لدى السفراء الجدد ودعمهم في جهودهم، لتحقيق أهداف وتطلعات السياسة الخارجية للدولة.

وشمل البرنامج الذي تم طرحه على مدى أسبوعين مواضيع أساسية منها التحليل السياسي والقانون الدولي والتعامل مع وسائل الإعلام والبروتوكول الدبلوماسي والإتيكيت.

وأعرب برناردينو ليون مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بهذه المناسبة عن فخره بتخريج هذه الدفعة الموهوبة من الدبلوماسيين الذين تم تدريبهم على مدار الأسبوعين الماضيين، مؤكداً ثقته بأنهم سيواصلوا جهودهم وعطائهم ليصبحوا سفراء بارزين لدولة الإمارات وليضطلعوا بدورهم الحيوي في بناء وتعزيز العلاقات الإماراتية مع الدول المضيفة لهم.

وأضاف أنه في ظل تنامي التحديات على الساحة الدولية على الدبلوماسيين أن يفكروا بأسلوب إبداعي وجديد، مشيراً إلى أن الأكاديمية طورت هذا البرنامج بعناية ليزود الدبلوماسيين بالمعلومات المتخصصة التي تتناسب مع متطلبات العصر الحديث ودبلوماسية القرن الحادي والعشرين، مضيفاً أن البرنامج يسلط الضوء على الحقائق الجيوسياسية التي نتعامل معها كل يوم والتي تتغير باستمرار.

تجدر الإشارة إلى أن نسخة هذا العام من البرنامج هي الثامنة على التوالي منذ إطلاقه ويطرح البرنامج مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالشؤون الدولية والدبلوماسية والتواصل بين الثقافات.