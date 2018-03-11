"الهلال الأحمر الإماراتي" راعياً لبطولة الشباب لأندية كرة القدم بمحافظة شبوة

الشارقة 24 – وام:

بدأت، السبت، منافسات بطولة الشباب لأندية كرة القدم بمحافظة شبوة لعام 2018، تحت شعار "أمننا في نخبتنا"، بملعب الفقيد الخليفي بمدينة عتق والتي ينظمها اتحاد اليمن لكرة القدم، تحت رعاية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وشاركت في البطولة 8 أندية، هي تضامن عتق وصمود الصعيد والراية نصاب وطليعة حبان وشباب أكتوبر نصاب وشباب المصينعة وشباب عبدان، وذلك بنظام المجموعات كل مجموعة منها تضم 4 أندية يتأهل الأول والثاني منها للعب بنظام المقص ليلتقي الفائزان بالنهائي.

تستمر البطولة التي انطلقت بمباراة جمعت فريقي طليعة حبان وشباب عبدان ضمن المجموعة الأولى وانتهت بفوز شباب عبدان بهدفين مقابل هدف، لمدة 20 يوماً وسط حضور جماهيري كبير.

وألقى المشرف الميداني لفريق الهلال الأحمر الإماراتي كلمة خلال حفل التدشين نقل في مستهلها تحيات محمد سيف المهيري ممثل الهيئة في شبوة للحضور، وأشاد بجهود مكتب الشباب والرياضة واتحاد الكرة بمحافظة شبوة لتبنيه هذه البطولة.

وثمن علي الحرملي رئيس اتحاد الكرة بمحافظة شبوة الجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في جميع الجوانب الإنسانية والخدمية ودعم شريحة الشباب وتنمية قدراتهم الرياضية بما يعود بالفائدة على المجال الرياضي في محافظة شبوة.

وأشاد برفع الهلال الأحمر الإماراتي وتيرة نشاطاته وجهوده من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والأنشطة والأعمال الخيرية والإنسانية وآخرها هذا العرس الرياضي إضافة إلى غيرها من البرامج التي شملت عدداً من المحافظات منها محافظة شبوة وبقية المحافظات المحررة.