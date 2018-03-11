حاكم الفجيرة يشهد حفل زفاف أبناء راشد الحفيتي

الشارقة 24 – وام:



حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حفل الاستقبال، الذي أقامه المستشار راشد عبيد بن حماد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم بحكومة الفجيرة، بمناسبة زفاف أنجاله الأربعة "حمدان" إلى كريمة سلطان اليماحي، و"سيف" إلى كريمة سالم محمد الزحمي، و"محمد" إلى كريمة راشد محمد الزحمي، و"عبيد" إلى كريمة خلفان عبيد الحفيتي، وذلك بقاعة خليفة في المدينة.



شهد الحفل، الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن سيف الشرقي، والشيخ حمدان بن سرور الشرقي، والشيخ صقر بن سرور الشرقي، والشيخ عبد الله بن سهيل الشرقي، والشيخ علي بن أحمد الشرقي، والشيخ صالح بن عبد الله الشرقي.



كما حضر الحفل، معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد، ومديرو الدوائر والمؤسسات الحكومية بالفجيرة، وجمع من الأعيان والأهل والأصدقاء.