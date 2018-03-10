حامد بن زايد يشهد حفل عشاء قصر الرئاسة الهندي

سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان في لقطة على هامش الحفل

الشارقة 24 – وام:



حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل العشاء الرسمي، الذي أقيم في قصر الرئاسة الهندي "رشتراباتي"، بمناسبة انعقاد المؤتمر التأسيسي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، يوم الأحد بنيودلهي.



ونقل سموه، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرام نات كوفيند رئيس جمهورية الهند، وفنيكا نايدو نائب الرئيس، وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، وتمنياتهما للشعب الهندي الصديق، كل التقدم والازدهار، فيما حمل كل من الرئيس الهندي ونائبه ورئيس الوزراء، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، تحياتهم لصاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وتمنياتهم لدولة الإمارات، تحقيق المزيد من النمو والازدهار.



ويترأس سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وفد الدولة إلى المؤتمر التأسيسي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، الذي يعقد في نيودلهي، بتنظيم مشترك بين الهند وفرنسا.



وتركز أعمال المؤتمر، على أهمية الطاقة الشمسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس للتغير المناخي، والتشجيع على زيادة استخدامها، ونشر حلولها عالمياً، وضمان تضافر الجهود بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين.



رافق سموه، خلال الحفل، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وسعادة أحمد عبد الرحمن البنا سفير الإمارات لدى الهند.