أبوظبي تستضيف القمة العالمية للمحيطات 2019

الشارقة 24 – وام:



أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وهيئة البيئة بأبوظبي، عن استضافة المدينة، الدورة السادسة للقمة العالمية للمحيطات للعام 2019، وذلك في ختام مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة للقمة، التي انطلقت فعالياتها يوم 7 مارس الجاري، في مدينة كانون بالمكسيك.



جاء ذلك في كلمة وفد الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي المشارك في القمة، والتي ألقاها سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة، خلال الجلسة الختامية لأعمال القمة، التي وجه في بدايتها، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للحضور.



وعقدت القمة تحت رعاية وحضور، إنريكه بينيا نييتو رئيس جمهورية المكسيك، ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية، ذات العلاقة بقطاع البيئة.



ونقل سعادة خليفة المنصوري، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وقيادة وحكومة دولة الإمارات، إلى رئيس جمهورية المكسيك، ورؤساء الدول والحكومات المشاركين، وتمنياتهم للقمة العالمية للمحيطات بالمكسيك، كل التوفيق والنجاح، من أجل مواصلة تحقيق أهدافها، بما يضمن تحقيق التضامن لدول العالم أجمع، وترسيخ مفهوم "الاقتصاد الأزرق"، الذي فرضته المتغيرات المتسارعة، في مجالات الحياة العديدة من الاقتصاد والتنمية والبيئة والاستدامة.



وأكد سعادته أن إعلان استضافة مدينة أبوظبي، الدورة السادسة للقمة العالمية للمحيطات العام المقبل، يأتي انطلاقاً من حرص قيادة وحكومة دولة الإمارات، على تعزيز الجهود الدولية في تبني الحوار العالمي لتطبيق الاقتصاد الأزرق في منطقة الشرق الأوسط.