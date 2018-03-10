حاكم رأس الخيمة يستقبل سلطان بن خليفة

صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر لدى استقباله سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان

الشارقة 24 – وام:



استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه، بمدينة صقر بن محمد، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، يوم السبت، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.



حضر اللقاء، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ محمد بن حميد القاسمي العضو المنتدب بهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ورؤساء ومدراء الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة.