حامد بن زايد يبحث ووزير التجارة والصناعة الهندي تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:



التقى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، في مقر إقامته بنيودلهي، سوراش برابوه وزير التجارة والصناعة الهندي.



وبحث الجانبان سبل تعزيز روابط التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.



وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز مجالات الشراكات القائمة بين المؤسسات والهيئات الاستثمارية في البلدين وآفاق توسيع هذا التعاون ليشمل شراكات جديدة تخدم تطلعات وطموحات قيادتي البلدين نحو تنويع وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.



حضر اللقاء، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند وعدد من المسؤولين.