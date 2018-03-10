"مواصفات": دخول نظام الرقابة على مقاعد الأطفال بالمركبات حيز التنفيذ

الشارقة 24 – وام:



أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" دخول قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2017 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع شهر مارس الجاري، فيما استقبلت الهيئة حتى الآن 4 طلبات من شركات كبرى عاملة في الدولة سجلت خلالها 8 أنواع من منتجات مقاعد الأطفال.



وأكد سعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أن الهيئة بدأت حملات توعوية للتجار والموردين من قبل إدارة شؤون المطابقة في الهيئة اعتباراً من مطلع الشهر الجاري للتوعية بإلزامية وضع علامة المطابقة الإماراتية على المنتجات والتي ستطبق إلزامياً.



فيما اعتبر سعادة المعيني أن مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات تعد واحدة من أبرز اللوائح الفنية التي تخدم هذا الإطار خصوصاً ما يتعلق بالسلامة العامة للأفراد المنتقلين على متن المركبات لاسيما إذا كانوا من فئة الأطفال.



وأشار سعادته إلى أن منتجات مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات لن يسمح ببيعها في أسواق الدولة إلا في وجود شهادة مطابقة تفيد بأن المقعد مطابق للمواصفات القياسية الإماراتية والتي هي بالتبعية متماشية مع أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا الإطار.



وأوضح أن القرار يلزم التجار والموردين كافة بضرورة الحصول على شهادة مطابقة للمواصفات من الهيئة قبل طرح منتجات جديدة من مقاعد الأطفال في الأسواق للبيع.



وأكد سعادته أن الهدف من القرار هو توفير منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية ويترتب على الشركات التزام يتعلق باستخدام النماذج المعتمدة من الهيئة لغاية تسجيل المنتج وتقديم الوثائق اللازمة التي تثبت توافق المنتج مع جميع متطلبات القرار الوزاري.