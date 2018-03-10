حامد بن زايد يستقبل وزير النفط الهندي

الشارقة 24 – وام:



استقبل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي - بمقر إقامته في نيودلهي - دارميندرا برادان وزير النفط الهندي.



وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة في إطار جهود البلدين لتوثيق وتعميق علاقاتهما الاستراتيجية.



وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بمجالات النفط والغاز والطاقة وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في هذا المجال بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين.



حضر اللقاء، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وعدد من المسؤولين.