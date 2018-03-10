منظمة الأسرة العربية تطلق مبادرة "فرحة يتيم وأمه" في السودان

الشارقة 24 – وام:

دشنت منظمة الأسرة العربية التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها مبادرة "فرحة يتيم وأمه" للمساهمة في دعم الأيتام والأرامل في جمهورية السودان، تجاوباً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2018 "عام زايد" واعتباره مناسبة وطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في الحديقة الدولية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وتحتوي المبادرة التي تأتي برعاية سفير منظمة الأسرة العربية المهندس فتحي جبر عفانة الرئيس التنفيذي لمؤسسة فتحي عفانة الإنسانية على صندوق "الخير الغذائي" و"حقيبة طالب المستقبل" للأيتام وأمهاتهم و"كراس متحركة" إلى ذوي الإعاقة إلى جانب توزيع "ظرف الخير" للأسر المتعففة والمرضى في المستشفيات بالعاصمة السودانية تحت إشراف الإعلامية السودانية عايدة عبد الحميد القمش سفيرة النوايا الحسنة للمرأة والطفل في مؤسسة المرأة العربية.

وقال سعادة جمال البح رئيس منظمة الأسرة العربية إن "عام زايد" هو خطوة عظيمة لإطلاع الأجيال على مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في سيرة ومسيرة وطننا الغالي لكي نستخلص الدروس والعِبر لنواصل بناء دولتنا الفتية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأكد البح أن المبادرة تأتي خدمة للأسرة وهي خطوة إيجابية لإدخال السرور على قلوب "الأيتام وأمهاتهم".

من جهته، قال السفير فتحي جبر عفانة إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من القيم النبيلة لمجتمعاتنا العربية التي تُعلي المسؤولية المجتمعية وروح التعاضد والتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته وإيماناً منا بتكريس مفهوم وقيمة الأسرة في بناء المجتمعات وتطورها خدمة للترابط الأسري العربي، مشيداً بجهود منظمة هامة الخيرية السودانية لإنجاح المبادرة.