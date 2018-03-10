الهلال الأحمر يوقع اتفاقية لإنشاء وحدة ضخ مياه بـ "السفال" اليمنية

الشارقة 24 – وام:



وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية اتفاقية لإنشاء وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية لصالح منطقة السفال في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة اليمنية.



وأكد محمد المهيري رئيس فريق الهيئة في شبوة عقب توقيع الاتفاقية التي حضرها ناصر باعوم مدير عام مؤسسة مياه الريف ومكتب باحنجه المتعهد بتنفيذ المشروع أهمية البدء في هذا المشروع الذي يستفيد منه نحو ألفي نسمة، ولما له من أهمية قصوى على صعيد توفير مياه صالحه للشرب لفائدة السكان وأهالي منطقة السفال التي تعاني شحاً في هذا المورد الحيوي.



ومن جانبه، عبر ناصر باعوم مدير مؤسسة مياه الريف عن جزيل شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً على ما تقوم به من مشاريع لدعم البنية التحتية والخدمية والإغاثية، منوهاً بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتية التي تبذلها لتنفيذ مشاريع حيوية تسهم في تخفيف معاناة المواطنين في المناطق اليمنية المحررة.