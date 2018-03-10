سفير الدولة يبحث تعزيز التعاون مع جنوب إفريقيا

الشارقة 24 – وام:



بحث سعادة محش سعيد الهاملي سفير الدولة في بريتوريا، لدى لقائه نكوسازنا دلاميني زوما وزيرة الرئاسة لشؤون التخطيط والمراقبة والتقييم عضوة البرلمان بجنوب إفريقيا، العلاقات الثنائية، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم العلاقات الدبلوماسية، والتجارية والاستثمارية، إلى جانب زيادة التواصل وتبادل الزيارات، بين المؤسسات الحكومية في البلدين.



وأعرب سعادة الهاملي، عن تطلع الإمارات إلى آفاق جديدة من التعاون، مع جنوب إفريقيا برئاسة الرئيس سيريل راما فوسا وحكومته، في شتى المجالات والتنسيق، بشأن قضايا الأمن والاستقرار على المستوى الدولي، ودفع العلاقات إلى آفاق أرحب، عبر طرح مبادرات مدروسة تخدم البلدين والشعبين الصديقين.



من جانبها، حملت الوزيرة سفير الدولة، تحيات حكومة جنوب إفريقيا وشعبها، لحكومة وشعب دولة الإمارات، وتمنياتها لهما بمزيد من الازدهار والتقدم، وأشادت بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين.