الإمارات وبولندا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي

الشارقة 24 – وام:



بحث سعادة الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري سفير الدولة في وارسو، لدى لقائه يوم الجمعة، يادفيغا إيميليفيتش وزيرة ريادة الأعمال والتكنولوجيا البولندية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي، بين دولة الإمارات وبولندا.



وتطرق اللقاء، إلى مسألة مشاركة بولندا، في معرض إكسبو دبي 2020، والترويج لملتقى الاستثمار السنوي في دبي، الذي يعقد في الشهر المقبل.



وأكد سعادة السفير، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع جمهورية بولندا، في مختلف المجالات الاقتصادية، مشدداً على أن سفارة الدولة في وارسو، ستواصل بذل قصارى جهودها، لدعم وتفعيل هذا التعاون، مؤكداً أهمية مشاركة بولندا في معرض إكسبو دبي 2020، وفي ملتقى الاستثمار السنوي في دبي.



ونوه إلى أن السفارة رعت وشاركت، في فعاليات اقتصادية عديدة، تصب في صالح تفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي بين البلدين، من بينها المنتدى الاقتصادي الإماراتي-الأوروبي، الذي سيتم تنظيمه للمرة الثالثة، في سبتمبر المقبل في وارسو.



وأكد أهمية تكثيف العمل، من أجل رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً في الوقت نفسه، إلى حرص الدولة على تعزيز التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات.