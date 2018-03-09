صربيا تؤكد سعيها لتعزيز العلاقات مع الإمارات

الشارقة 24 – وام:



التقى سعادة مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري سفير الدولة لدى بلغراد، آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا، وذلك بمقر الحكومة.



وأكدت رئيسة الوزراء الصربية، خلال اللقاء، سعي البلدين من أجل تعزيز العلاقات الودية والتعاون الاقتصادي، في جميع المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة .

كما استقبلت رئيسة وزراء صربيا، سعادة سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، على رأس وفد من المؤسسة، وذلك بحضور سفير الدولة.

وتباحث الطرفان، خلال اللقاء، بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي، وإمكانيات إيجاد فرص جديدة للتعاون الاقتصادي، خاصة في مجال الاستثمارات ذات الأهمية العالية للبلدين.

وعبرت رئيسة الوزراء الصربية، عن رغبة بلادها بالعمل مع دولة الإمارات، للاستفادة من هذه الفرص، مشيرة إلى وجود مجالات عديدة في كلا البلدين، وأنها ستولي اهتماماً لهذا الموضوع، خاصة أن هناك نماذج للتعاون المثمر بين الجانبين، تحققت على أرض الواقع.

وأعرب معالي سلطان بن سليم عن شكره لرئيسة الوزراء الصربية، وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة للاستثمار في صربيا، خاصة في مجال المناطق الحرة والنقل النهري.