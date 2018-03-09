عبد الله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية رواندا

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في كيغالي، لويز موشيكيوابو وزيرة خارجية رواندا، بحضور الدكتور يوجين موتيمورا وزير التعليم الرواندي، وجان ديو رورانجيروا وزير تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرواندي وأوليفيير ندوهونغيري وزير دولة في وزارة الخارجية برواندا.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين خصوصاً التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية، إضافة إلى بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة عبد الله محمد التكاوي سفير الدولة غير مقيم لدى رواندا.