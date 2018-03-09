عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات في كيغالي

الشارقة 24 – وام:

قام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بافتتاح مقر سفارة الدولة في كيغالي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى رواندا.

وأزاح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ولويز موشيكيوابو وزيرة خارجية رواندا الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مقر السفارة.

وأكد سموه أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات في كيغالي يأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتنمية أوجه التعاون مع رواندا في المجالات كافة.

من جانبها أعربت لويز موشيكيوابو عن سعادتها بحضور افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات في كيغالي والذي من شأنه دعم التواصل بين البلدين والشعبين الصديقين والحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمعهما وتعزيز أوجه التعاون المشترك في شتى المجالات.

حضر مراسم الافتتاح معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة عبدالله محمد التكاوي سفير الدولة غير المقيم لدى رواندا وعدد من سفراء الدول العربية المعتمدين في رواندا.