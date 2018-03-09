رئيس رواندا يستقبل عبد الله بن زايد

الشارقة 24 – وام:

استقبل بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى رواندا.

ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لرئيس رواندا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لرواندا بالمزيد من التقدم والنماء.

وحمل الرئيس الرواندي سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.