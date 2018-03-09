الرميثي يستعرض دور الشرطة في الحفاظ على الأمن الداخلي

معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي

الشارقة 24 – وام:



استعرض معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، في محاضرة في كلية الدفاع الوطني في أبوظبي، حول دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن الداخلي، جهود الشرطة في تحقيق الأمن الداخلي من خلال مكافحة المخدرات والجريمة وتعزيز السلامة المرورية، وتأمين المنافذ والحدود والمطارات واستخدام احدث النظم في الأدلة الجنائية.



وأكد حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الوقاية من الجريمة بأساليب معاصرة ووفق أفضل الممارسات المتقدمة عالمياً.



وتحدث معاليه عن الأولويات والأهداف الاستراتيجية التي ترتكز عليها شرطة أبوظبي في الوقاية من الجريمة، عبر الاستخدام الأمثل للمعلومات الأمنية والأدلة الجنائية وجعل الطرق أكثر أماناً وزيادة ثقة ورضا المجتمع عن الخدمات التي تقدمها الشرطة بالتركيز على جودة الخدمة والاحترافية.



حضر المحاضرة اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي، قائد كلية الدفاع الوطني، وأعضاء هيئة التوجيه ومنتسبي دورة الدفاع الوطني الخامسة.