الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز حقوق الإنسان

الشارقة 24 – وام:

أكدت دولة الإمارات، على العناية الفائقة التي توليها لشريحة ذوي الإعاقة، وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال وضع سياسات فعالة، تهدف إلى تعزيز التمكين المجتمعي وسن القوانين واتخاذ الإجراءات، التي تساعد على القضاء على جميع أشكال التمييز.

جاء ذلك، في كلمة الدولة أمام الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار النقاش التفاعلي السنوي الذي يركز على المادة الثالثة، من اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن الوصول إلى العدالة التي ألقاها سعيد أحمد الجروان سكرتير ثالث في بعثة الإمارات بجنيف.

واستعرض الجروان، تجربة الإمارات في هذا المجال، مشيراً في هذا الصدد إلى العديد من المبادرات التي تأتي في إطار العناية الفائقة التي توليها لهذه الشريحة.