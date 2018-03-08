مشاركة إماراتية لافتة في القمة العالمية للمحيطات بالمكسيك

الشارقة 24 – وام:

شارك وفد مكون من 3 جهات حكومية في إمارة أبوظبي، برئاسة سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في افتتاح أعمال الدورة الخامسة للقمة العالمية للمحيطات، التي انطلقت فعالياتها، يوم الأربعاء، بمدينة كانكون في المكسيك برعاية إنريكه بينيا نييتو رئيس جمهورية المكسيك.

وتجمع القمة، أكثر من 360 من القادة الحكوميين حول العالم والصناعيين والمنظمات متعددة الأطراف والمجتمع العلمي والمدني، لمناقشة إيجاد حلول للتهديدات المحدقة بالبحار والمحيطات.

وقال المنصوري: إن مشاركة الدائرة وهيئة البيئة أبوظبي وموانئ أبوظبي، ممثلين لإمارة أبوظبي، في أعمال هذه القمة، كراعٍ ذهبي، تعكس حرص حكومة الإمارة على تعزيز مكانة الاقتصاد الأزرق، ضمن منظومة اقتصادها المحلي، بالاستفادة من المقومات التي تتمتع بها سواحل أبوظبي ومواردها البحرية.