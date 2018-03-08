وزارة الدفاع تحتفل بيوم المرأة في واحة الكرامة

الشارقة 24 – وام:

أقامت وزارة الدفاع، احتفالاً بمناسبة يوم المرأة العالمي، كرّمت فيه المنتسبات العسكريات والمدنيات، تقديراً لما يبذلنه من جهود، لدعم الوزارة في سبيل خدمة الوطن.

في هذا الصدد، واحتفالاً بهذه المناسبة، زار وفد نسائي من وزارة الدفاع واحة الكرامة في أبوظبي، التي تم تشييدها لتخليد ذكرى شهداء الإمارات الأبرار وتضحياتهم، في سبيل الدفاع عن الوطن.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن الواحة، وما ترمز إليه من معاني التضحيات وبطولات أبناء دولة الإمارات، الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ودعا الوفد الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته مع الصديقين والصالحين.

وشملت زيارة الوفد، مواقع واحة الكرامة، التي ضمت ميدان الفخر، ونصب الشهيد، وجناح الشرف، حيث استمع لشرح حول ما ترمز إليه هذه العناصر.

وأعرب الوفد، الذي ضم عدداً من العناصر النسائية من منتسبات وزارة الدفاع، عن فخرهن واعتزازهن بشهداء الإمارات الأبطال.