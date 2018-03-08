الفجيرة تستضيف المحطة الأخيرة لـ "نمشي معاً"

الشارقة 24 – وام:

استضافت الفجيرة، المحطة الأخيرة لمبادرة "نمشي معاً" للأولمبياد الخاص، استعداداً لاستضافة دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، في الفترة من 14 إلى 22 مارس الجاري، والدورة العالمية للأولمبياد الخاص مارس 2019 .

وشهدت المبادرة، التي انطلقت من ممشى مسجد الشيخ زايد في الفجيرة، مشاركة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي، يرافقه الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع رئيسة لجنة الإرث والمجتمع التابعة للجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص، وسعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، وعدد من الشخصيات والقيادات في حكومة الفجيرة، إلى جانب عدد من ذوي الإعاقة الذهنية، والعديد من مختلف شرائح المجتمع في الإمارة.

وقال الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي: "إن إمارة الفجيرة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تحرص على تقديم الدعم والرعاية الكاملة والدائمة لذوي الإعاقة، وتفعيل مثل هذه المبادرات المجتمعية والرياضية والإنسانية، من منطلق الحرص على إدماج هذه الفئة في المجتمع بما يحقق طموحاتهم في الحياة".

من جانبها، قالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد: "إن الإنجازات الرياضية غير المسبوقة في إمارة الفجيرة ودعم مبادرة "نمشي معاً" يترجم رؤية صاحب السمو حاكم الفجيرة، الذي كان له الدور الكبير في دعم ذوي الإعاقة، وإرساء ثقافة جديدة في النظرة إليهم لتسريع دمجهم في المجتمع".