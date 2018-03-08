مكتوم بن محمد يستعرض إنجازات ومشاريع لجنة التشريعات بدبي

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات، الاجتماع الثاني للعام 2018 للجنة، وذلك بمقر أمانتها العامة، حيث جرى استعراض أبرز إنجازات العام الماضي، والمشاريع الحالية والمستقبلية المعنية بتطوير العملية التشريعية، والمنظومة القانونية في دبي، والداعمة لجهود تحقيق مبدأ سيادة القانون.

ووجه سمو رئيس اللجنة، الشكر لجميع موظفي الأمانة العامة على جهودهم المبذولة لتحقيق الأهداف المنشودة للجنة، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره، سعادة عيسى عبد الفتاح كاظم نائب رئيس اللجنة العليا للتشريعات، وسعادة يوسف حسن المطوع، وسعادة الدكتور جمال حسين السميطي، وسعادة عبد القادر موسى محمد، وسعادة عبد الله كليب الطنيجي، وسعادة خالد حسن مباشري، وسعادة محمد سيف المقبالي، وسعادة أحمد سعيد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات.

وعقب الاجتماع، افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم "المتحف التشريعي"، الذي تم تأسيسه بهدف توثيق أصول التشريعات الصادرة عن صاحب السمو حاكم دبي وسمو رئيس المجلس التنفيذي، فضلاً عن إبراز المحطات المهمة في مسيرة العملية التشريعية، التي تضع حجر الأساس لتسريع وتيرة النهضة والتقدم والنماء.