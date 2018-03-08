وفد برلماني أوروبي يطلع على جهود الإمارات في دعم الشباب وتمكين المرأة

الشارقة 24 – وام:





أكد سعادة عبد العزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، عمق علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، على جميع الصعد، خاصة العلاقات البرلمانية، والتي تشهد تطوراً متصاعداً في التعاون، وتعزيز التواصل مع صناع القرار وممثلي الشعوب الأوروبية.

وأشار إلى أن المجلس، يحرص من خلال الدبلوماسية البرلمانية على تفعيل التواصل والشراكة مع البرلمانات الأوروبية، بما يحقق المصالح المشتركة لدولة الإمارات، ودول هذه البرلمانات.

جاء ذلك خلال استقباله، يوم الخميس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أعضاء مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين في البرلمان الأوروبي، برئاسة جيوفري فان أوردين، عضو البرلمان الأوروبي ونائب رئيس المجموعة، بحضور سعادة كل من: سالم عبيد الشامسي، وناعمة عبد الله الشرهان، وعزة سليمان، وفيصل حارب الذباحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتم خلال اللقاء، عرض مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، وطبيعة عمل المجلس واختصاصاته الدستورية، وإنجازات الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية، التي تحققها خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، لمواكبة توجهات الدولة ورؤيتها وتبني القضايا التي تعنى بالأمن والاستقرار الدوليين، وتعزيز التواصل مع شعوب وبرلمانات العالم، تنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021.

واطلع الوفد على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الشباب وتمكين المرأة، وزيادة نسبة تعيينهم في المناصب العليا.