الهلال ينفذ وحدة لضخ المياه بالطاقة الشمسية في يشبم باليمن

الشارقة 24 – وام:

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، يوم الخميس، اتفاقية لإنشاء وحدة متكاملة لضخ المياه، تعمل بالطاقة الشمسية لصالح منطقة يشبم بمديرية الصعيد في محافظة شبوة اليمنية، يستفيد منها نحو 5 آلاف نسمة.

وأكد محمد سيف المهيري رئيس فريق الهيئة في شبوة، أن هذا المشروع يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم وتحسين القطاعات الخدمية الضرورية في المناطق اليمنية المحررة، مشيراً إلى أن تلك المشاريع تمت دراستها بعناية لتلبي احتياجات المواطنين اليمنيين، في عدد من المحاور المهمة والحيوية.

ونوه المهيري إلى اهتمام الهيئة بتنفيذ هذه المشاريع، والحرص على ضمان استمرارية عملها وتأمين وسائل تشغيلها، لتخفيف معاناة الأهالي في تلك المناطق، وإعادة الحياة إلى طبيعتها كما كانت عليه، قبل انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية.

من جانبه، أشاد ناصر باعوم مدير مؤسسة مياه الريف في شبوة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الهلال في المحافظة، ودعمها السخي لمشاريع المياه، إلى جانب دعمها الكثير من المشاريع التي تغطي الجوانب الإنسانية والخدمية والبنية التحتية.