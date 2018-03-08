هزاع بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع أرمينيا والبحرين

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مكتبه بديوان سمو ولي العهد، كلاً على حدة، أرمين كيفوركيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الأرميني، ومحمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة.

ورحب سموه بالوزير كيفوركيان، منوهاً بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وأرمينيا في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء، تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل سموه، محمد بن حمد المعاودة سفير البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله في الإمارات، شاكراً إياه على خدماته الجليلة، في سبيل تطوير العلاقات وترسيخها بين الإمارات والبحرين.

ونوه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، مؤكداً سموه حرص الإمارات الدائم على تنمية هذه العلاقات، لكل ما فيه خير البلدين ومصلحة شعبيهما الشقيقين.

‎

وناقش الطرفان، خلال اللقاء، القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.