حمدان بن زايد يزور عدداً من المواطنين في مدينة زايد

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من المواطنين في منطقة الظفرة، في إطار حرص سموه على التواصل معهم ،والاطلاع على أحوالهم عن قرب.

فقد زار سموه كلا من أسود عمبر بالروس العامري، وعبيد محمد مريمان العامري، ومكتوم الفندي المزروعي، وذلك في منازلهم بمدينة زايد.

ورحب المواطنون بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعربوا عن سعادتهم وأفراد أسرهم وأبناء المنطقة بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

رافق سموه سعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.