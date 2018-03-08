محمد بن راشد يزور الوجهة السياحية الخدمية "ذا يارد"

الشارقة 24 – وام:



زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله"، مشروع "ذا يارد" الوجهة السياحية الخدمية المتكاملة التابعة لـ "مراس"، في منطقة الخوانيج، والتي تأتي ضمن خطة التطوير الشاملة في دبي، باستحداث وجهات سياحية وخدمية رفيعة المستوى، يتم تنفيذها وفق أرقى المعايير التي تكفل تكامل الخدمات المقدمة لروادها وتنوعها لتلبية كافة احتياجاتهم.

واستمع سموه، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، لشرح مفصل حول الوجهة الجديدة قدمه سعادة عبد الله الحباي رئيس مجموعة "مراس" القابضة، وتناول فيه تفاصيل المرحلة الثالثة من الوجهة، والمزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى معلومات حول المرحلتين الأولى والثانية اللتين تم افتتاحهما من المشروع، الذي يسهم في تحقيق رؤية دبي نحو توفير مختلف مقومات السعادة ونوعية الحياة الراقية للمجتمع بكافة شرائحه ومكوناته.