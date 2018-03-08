جمال بن عبيد البح: "أم الإمارات" أيقونة العطاء الإنساني

تزامناً مع يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام، قال سعادة جمال بن عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية: "لا بد لنا ونحن نحتفل بيوم المرأة العالمي وفي عام زايد أن نترحم على روح المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والذي ساند المرأة الإماراتية في رسالتها المجتمعية والأسرية والإنسانية، وعلى خطى زايد الخير، تسير سفينة العطاء الحضاري بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، دعماً ومساندةً لرسالة المرأة الإماراتية حتى أضحت في صدارة نساء العالم أجمع".

وأضاف: "نحن في غمرة احتفالاتنا بيوم المرأة العالمي لابد لنا أن نثمن ونشيد بعطاء نصيرة الأسرة والمرأة العربية، أيقونة العطاء الإنساني "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مما ساهم في تمكين المرأة الإماراتية وتحقيق أعلى معدلات النجاح والتميز والتفوق ورئاسة المرأة الإماراتية لقبة البرلمان "المجلس الوطني الاتحادي" شاهد على عصر التفرد والتميز للمرأة في إماراتنا الحبيبة".