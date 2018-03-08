في كلمة بـ "يوم المرأة"

لبنى القاسمي: دعم قيادتنا الرشيدة رفع مكانة الإماراتية بين نساء العالم

  • الخميس 08, مارس 2018 في 4:07 م
قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد، إن القيادة الرشيدة، استلهمت من إرث زايد المتمثل في مواقفه وأقواله ووصاياه ضرورة حشد الدعم القوي للمرأة.
الشارقة 24:
 
أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد، أن المرأة الإماراتية ارتقت على مختلف الأصعدة، إلى مكانة مشهودة يتابعها العالم بكل اهتمام وتقدير، وبلغت في ظل دعم الدولة لها خلال بضعة عقود ما لم تبلغه نظيراتها في كثير من البلدان في قرون.
 
وأكدت في تصريحات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن هذه الحقيقة تمثل تطوراً منطقياً وثمرة طبيعية لمسيرة تقدم المرأة التي انطلقت منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971، في إطار المشروع التنموي الطموح للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لبناء الوطن والمواطن وانطلاقاً من رؤيته الثاقبة الحكيمة بأن المرأة تمثل نصف المجتمع، وأنه لا يمكن لدولة تريد أن تبني نفسها أن تستغني عن نصفها الآخر.